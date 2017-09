Gezinsdrama Fries dorp: 'Jongste zoon is raar, maar weer niet zó raar'

,,Allerliefste Margreet en Jos. Wees in het licht. In liefde blijven wij verbonden." De tekst op de kaart bij de rozen die Irma komt neerleggen, past perfect bij Jos Verdonk en Margreet Andriol (63 en 62 jaar) en hun wat alternatieve levenswijze.

Irma buigt met haar lange paarse jas en kleine roosjes in haar haren zo ver mogelijk over het rood-witte afzetlint heen. Door de ramen van de boerderij ziet ze hoe rechercheurs in witte pakken binnen foto's maken. Irma knielt en legt haar voorhoofd minutenlang op haar arm.

,,Ik wil maar één ding zeggen'', zegt ze daarna, met tranen in haar ogen. ,,Dit waren ontzettend lieve mensen. Mensen met een gouden hart. Wat er ook gebeurd is hier, er zijn nog veel meer slachtoffers dan Jos en Margreet.''

Geliefd

Irma is een van de mensen die de dag na de moord bloemen komen leggen. De boerderij van Jos en Margreet ligt officieel in het dorp Katlijk (gemeente Heerenveen) maar ligt eigenlijk afgelegen aan een doorgaande weg tussen drie dorpen in: Katlijk, Nieuwehorne en Mildam.

Het geringe aantal bloemen betekent niet dat het hippie-achtige echtpaar niet geliefd was. Sociaal waren ze zeker. In hun boerderij vingen ze geregeld mensen in nood op, zelfs vluchtelingen hebben er gezeten.

Wereldvreemd waren ze ook niet. ,,Jos had lang haar, dan ben je hier al gauw apart'', zegt een voorbijfietsende meneer. ,,En Margreet liep er eigenlijk net zo bij als die mevrouw die die rozen kwam leggen'', vertelt een mevrouw. ,,Superlieve mensen.'' Bekend was dat oud-kleuterjuf Margreet helemaal opging in de astrologie. Jos was actief bij een survivalvereniging en schilderde, zowel muren als schilderijen.

Jos fokte ook landgeiten. Terwijl rechercheurs nog de hele dag onderzoek doen in het huis waar Jos en Margreet dinsdagmorgen dood werden gevonden, komt een medewerker van natuurorganisatie It Fryske Gea langs. Hij zoekt 'een aanspreekpunt van de politie'. ,,Want wij maken ons zorgen over wie er nu voor de geiten zorgt.''

Jongste zoon

Quote 'Hij is raar, maar weer niet zó raar' Klasgenoten Dat juist de jongste zoon van Jos en Margreet als verdachte is opgepakt, maakt het drama zo mogelijk nóg groter. De jongen was 'anders', hij was 'in zichzelf gekeerd'. ,,Je kreeg niet makkelijk een gesprek met hem'', zegt een mevrouw die hem kent, omdat haar zoon bij hem op school zat. Maar enkele meiden die met hem in de klas hebben gezeten, zeggen 'dat hij ook weer niet zo raar was'.

In elk geval was hij veertien jaar geleden een onverwachtse verrassing. In 2005 gaf Margreet een interview over haar passie, astrologie, aan de Leeuwarder Courant. Haar zoontje van dan 2 jaar oud komt ook in het verhaal voor.

Margreet vertelt dat enkele jaren daarvoor haar moeder ziek was, dat ze in de astrologie tekenen van 'dood en leven' zag en bang was dat haar moeder zou overlijden. Dat gebeurde niet, maar totaal onverwachts bleek Margreet wel zwanger. ,,Echt een cadeautje'', zei Margreet toen. ,,Maar dubbel welkom en kerngezond.''

Vrienden en familie tasten in het duister over wat er veertien jaar later gruwelijk is misgegaan. Jos en Margreet hebben samen drie kinderen. Uit een eerder huwelijk heeft Jos er nog twee. De oudste van hen, Ferdinand Verdonk, zegt alleen dit: ,,Ik ben al twintig jaar het huis uit, maar we zagen hem op verjaardagen. Psychische problemen? Wilde verhalen. Hij is gewoon oom van mijn kinderen en een volkomen normale jongen. Wij hopen van de politie te horen wat hier nou werkelijk is gebeurd.''