Gezin vast in Spanje: 'Het idee dat je niet meer naar huis kunt, toen kwam de paniek!’

Omstanders halen gewonde automobi­list uit voertuig na aanrijding met trein in Roosendaal

14:29 ROOSENDAAL/OUDENBOSCH - Een automobilist is donderdagmiddag gewond geraakt toen een trein op zijn auto botste in Roosendaal. Het slachtoffer is door omstanders uit de auto gehaald en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.