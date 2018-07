Gezamenlijk op zoek naar de ideale 380 kV-lijn door het Brabants landschap

ETTEN-LEUR - Anders dan op het Zeeuwse stukje van de nieuwe 380 kV-lijn, is het in West-Brabant betrekkelijk rustig rondom de toekomstige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg.

Netwerkbeheerder TenneT is in Zeeland begonnen met de aanleg van het hoogspanningsstation in Rilland. Bij Krabbendijke trachtten omwonenden bij de Raad van State hun gelijk te halen om de kabels onder de grond aan te leggen.

In dat stadium verkeert het inpassingsplan voor West- en Midden-Brabant nog niet. Stil liggen de ontwikkelingen echter allerminst. Het door de samenwerkende overheden meest gewenste tracé is weliswaar door de minister van Economische Zaken omarmt, tegelijkertijd voert TenneT intensief overleg met betrokkenen over verbeterpunten.

,,Het voorkeurstracé is een gegeven'', zegt omgevingsmanager Antje Tenhaaf, ,,In werkateliers kijken we op details of de lijn nog beter kan worden ingepast. Voortdurend zijn we daarover in gesprek met direct betrokken. Soms zijn dat keukentafelgesprekken, dan weer met een man of dertig.''

Op twaalf locaties langs de route worden varianten onderzocht om het tracé beter uit te werken. De lijn komt vanaf Rilland bij de Brabantse Wal de provincie binnen om er bij Woensdrecht bijna zeven kilometer ondergronds te gaan. Verder oostwaarts gaat het via Roosendaal-Borchwerf, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Vanaf daar loopt het tracé naar 's Gravenmoer en Huis ter Heide tot het 'eindstation' Spinder bij Tilburg.

Of de uitkomsten uit alle twaalf werkateliers tot aanpassingen gaat leiden, kan Tenhaaf niet zeggen. ,,We nemen nu de ruimte omsamen met alle betrokkenen te onderzoeken hoe het tracé goed uitgewerkt kan worden. Aansluitend kijken we, ook weer in gezamenlijkheid, waar de masten het beste komen te staan.''

Naast de lijn zelf zijn er drie specifieke punen waar het ministerie - en daarmee ook TenneT - zo veel mogelijk tegemoet wil komen. Het gaat om het ondergronds aanleggen van de 150 kV-verbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer en onderzoek naar het verkabelen van 150 kV door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar. Tenhaaf: ,,Ten derde onderzoeken we het knelpunt bij Zevenbergschen Hoek. Met al de aanwezigheid van hsl, A16, toekomstig windmolenpark en logistiek park ligt de infradruk hier extra hoog.''