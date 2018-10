Gevoelstemperatuur van boven de 34 graden: zo warm is het bij jou in de buurt op deze warmste oktoberdag ooit

Video Zwetend schaatsen: schaats­baan Breda ondanks 'hitte' gewoon open

17:25 BREDA - De mussen mochten dan van het dak vallen, zaterdag is wel 'gewoon' de schaatsbaan in Breda opengegaan. Feestelijk geopend door de wethouders Paul de Beer en Daan Quaars, want de baan is op alle mogelijke manieren opgeknapt.