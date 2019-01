Gemeente Eindhoven spendeert meeste geld aan nieuwjaarsborrel in Noord-Brabant, gemeente Best het zuinigst

Van alle gemeenten in Noord-Brabant geeft de gemeente Eindhoven het meeste geld uit aan de nieuwjaarsborrel. Voor 33.500 euro krijgen de 2.200 genodigden een drankje en een hapje voorgeschoteld. In de gemeente Best zijn ze een stuk zuiniger. Voor een borrel, waarbij iedereen welkom is, trekt de gemeente maximaal 1.000 euro uit.

De nieuwjaarsbijeenkomst in Eindhoven is niet alleen de duurste, maar ook de meest uitgebreide. De gemeente luidt het nieuwe jaar namelijk niet in een, maar in twee etappes in. Op 5 januari houdt ze een bijeenkomst voor bewoners in het Muziekgebouw, met optredens van de philharmonie zuidnederland en van de band Mrs. Hips. En waar in alle andere gemeenten in Brabant alle inwoners worden uitgenodigd voor de borrel, zijn in Eindhoven slechts 1.500 gratis kaarten beschikbaar. ,,Die zijn altijd in mum van tijd weg", aldus een woordvoerder van de gemeente. Voor deze inwonersborrel trekt de gemeente 9.718 euro uit, omgerekend 6,48 euro per bezoeker.

Op 7 januari vindt de tweede nieuwjaarsfestiviteit plaats. Die is alleen voor genodigden: raadsleden, burgemeester en wethouders, oud-burgemeesters en oud-wethouders, een beperkt aantal ambtenaren en ereburgers. Ook hun partners zijn welkom. Voor dit festijn tast de gemeente nog dieper in de buidel: 23.791 euro, omgerekend 34 euro per gast.

Gehaktballen

Ook in de gemeente Roosendaal en Meierijstad mag de toast op het nieuwe jaar wat kosten. Met 11.000 euro respectievelijk 10.028,50 euro luiden deze gemeenten het nieuwe jaar in. Maar daarvoor worden dan wel alle inwoners uitgenodigd. Hoewel er over het algemeen weinig inwoners zijn die de nieuwjaarsborrel van hun gemeente bezoeken, zonder dat ze een speciale band hebben met de gemeente. Bijvoorbeeld omdat ze in de dorpsraad of een verenigingsbestuur zitten.

Laagdrempelig

In de gemeente Breda ervaren ze dat het ook anders kan. Gemiddeld trekt de nieuwjaarsbijeenkomst 800 à 900 bezoekers. ,,Omdat we het nu in de Grote Kerk houden, wordt het steeds laagdrempeliger. Dat is duidelijk te merken omdat er steeds meer gewone bezoekers komen", zo meldt een woordvoerder. De nieuwjaarsborrel werd in Breda een jaar of zeven geleden afgeschaft. ,,De borrel kostte toen rond de 25.000, 30.000 euro, maar werd wegbezuinigd. Maar achteraf vonden ze dat toch ook niet goed, de raad wilde toch iets doen. In eerste instantie wilden ze alles zelf doen, ook de gehaktballen zelf draaien. Maar omdat ze niet wilden riskeren dat bezoekers een voedselvergiftiging opliepen, werd toch besloten om een cateraar in te huren.”

Nu trekt de gemeente Breda 8.000 euro uit voor de nieuwjaarsborrel. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. ,,We kunnen de kosten laag houden doordat de raadsleden zelf bedienen, glazen spoelen et cetera.”

Glühwein

De twee andere grote steden in Brabant, Tilburg en Den Bosch, hebben de bijeenkomst om het nieuwe jaar in te luiden helemaal afgeschaft, net als circa vijftien andere gemeenten. ,,De nieuwjaarsbijeenkomst hebben we afgeschaft in het kader van de bezuinigingen", zo meldt de gemeentewoordvoerder. ,,Wij schenken alleen een een glas glühwein voor de aanwezigen als de burgemeester een speech houdt in het Winterparadijs op de Parade. En dat zijn er zo'n honderd, dus dat zijn een paar flessen glühwein.”

Per inwoner

Eindhoven, Roosendaal en Meijerijstad mogen dan wel de grootste bedragen spenderen aan hun nieuwjaarsborrels, omgerekend naar de kosten per inwoner zijn deze gemeenten redelijke middenmoters. Proosten op 2019 kost per inwoner 0,15 (Eindhoven), 0,14 (Roosendaal) en 0,13 cent (Meierijstad).

Hilvarenbeek en Son en Breugel steken daarentegen met kop en schouders boven de andere Brabantse gemeenten uit als het gaat om kosten per inwoner: in beide gemeenten kost de nieuwjaarsreceptie 0,33 cent per hoofd van de bevolking. Beide gemeenten doen het wel iets anders. Zo organiseert Hilvarenbeek de nieuwjaarsbijeenkomst samen met de ondernemersvereniging Ondernemend Hilvarenbeek, en verdelen ze de kosten. In Son en Breugel luiden ze het nieuwe jaar niet in, maar het oude jaar uit met een oliebollenparty in het centrum van Son. Livemuziek, glühwein, warme chocomel en oliebollen die door B en W en de Jeugdraadsleden worden uitgedeeld.

Son en Breugel is overigens niet de enige gemeente die een oliebollenparty op 31 december. Ook in Dongen delen B en W oliebollen uit, die elk jaar door een andere Dongense bakker worden gebakken. Het evenement trekt volgens de woordvoerder elk jaar zo'n 500 à 600 inwoners.

Geen antwoord

Een aantal gemeenten kon geen antwoord geven op de vraag wat de bijeenkomst kostte. Zo gaf Bladel te kennen dat er dit jaar geen nieuwjaarsborrel plaatsvindt in verband met de installatie van de nieuwe burgemeester op 16 januari. Op 18 januari vindt daarvoor een receptie plaats. ,,De kosten daarvan zullen aanzienlijk hoger uitvallen dan de nieuwjaarsborrel die we elk jaar houden", meldde een woordvoerder.

Quote Er is geen apart budget beschik­baar. Maar aangezien de receptie in het gemeente­huis wordt gehouden, vallen de kosten mee. Woordvoerder gemeente Someren De gemeente Someren kon ook geen budget aangeven. ,,Er is geen apart budget beschikbaar. Maar aangezien de receptie in het gemeentehuis wordt gehouden, vallen de kosten mee.” Ook de nieuwe gemeente Altena werd het nieuwe jaar ingeluid met de installatie van de nieuwe raadsleden, gevolgd door een receptie om hen te feliciteren. Iedereen was welkom, maar het antwoord op de vraag hoe hoog het budget daarvoor was, moest de woordvoerder schuldig blijven.

De gemeente Laarbeek weigerde überhaupt een antwoord te geven. ,,De gemeente heeft besloten op dit soort algemene vragen geen antwoord meer te geven. Dat kost te veel tijd", aldus een woordvoerder.

Sober

En dan is er natuurlijk nog de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Noord-Brabant. Alleen voor 1.200 genodigden. ,,Niet ieder jaar dezelfden", zo haast de provinciewoordvoerder zich te zeggen. ,,De burgemeester en wethouders worden natuurlijk wel altijd uitgenodigd, maar verder wordt ieder jaar gekeken wie op dat moment belangrijk zijn. We zijn graag gastvrij, maar het is voor de provincie lastig om te zeggen dat iedereen welkom is.”