Gaat de optocht in Kielegat door? Maandag om 8.00 uur valt de beslissing!

Jorrin Schouten van de Stichting Kielegat over de criteria voor de beslissing: “Onze maatstaf is: windkracht zes en alles daarboven is een no go. Veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste. We willen niet het risico nemen dat er ongelukken gebeuren.”

En als het gaat om de windkracht 5 die nu op Weeronline wordt voorspeld, in combinatie met windstoten? Schouten: “Dat kan ik zo niet zeggen.” Dat wordt onder meer bekeken in overleg met de meteoroloog van Vliegbasis Gilze en Rijen. Als de optocht in Kielegat niet doorgaat, betreft dat een uitstel, geen afstel. “Dan zullen we de optocht tijdens halfvasten laten rijden", zegt Schouten. Dat is op 31 maart. Ook in 2016 moest de optocht vanwege slecht weer naar halfvasten worden uitgesteld. Optocht of geen optocht, er wordt op carnavalsmaandag in ieder geval wel volop gefeest in het Kielegat, benadrukt Schouten. “Als de optocht niet kan doorgaan, dan plannen we een alternatief programma met artiesten en een muziekfeest op de Grote Markt.” Baalt Schouten ervan? “Ja natuurlijk. Het liefst zien we dat ie gewoon doorgaat.” Wie weet!