Ga je bijna op vakantie? Vergeet deze zomertrends niet in te slaan

Tallon Griekspoor, Bart Stevens en David Pel naar derde ronde dubbelspel op Wimbledon

Tallon Griekspoor, Bart Stevens en David Pel zijn op Wimbledon voor het eerst in hun loopbaan doorgedrongen tot de derde ronde van het dubbelspel. Daarvoor moesten de Nederlanders wel de lange adem hebben, want pas in de beslissende tiebreak werden de partijen gewonnen.