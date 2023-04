Frans Verheije legt zijn functie als pastoor van Wouwse parochie neer

Pastoor Frans Verheije (65) legt per 1 mei zijn functie als pastoor van de parochie O.L. Vrouw in het Woud in Wouw neer.

Vanwege de zwaarte van het pastoorsambt had Verheije de bisschop gevraagd om te mogen stoppen als pastoor. Hij wil wel graag als priester functioneren, maar hij merkte dat het voor zijn gezondheid niet goed is als hij pastoor blijft. De afgelopen maanden was hij al minder actief. De bisschop heeft dat ontslag toegestaan, maar is wel blij dat hij als priester actief wil blijven in het bisdom.

Het eervol ontslag gaat al op 1 mei in en op 30 april wordt tijdens en na de eucharistieviering in de Sint Lambertuskerk van Wouw afscheid genomen van de priester. Die dienst begint om 11.00 uur en na de dienst kunnen parochianen nog persoonlijk van de pastoor afscheid nemen.

Een jaar geleden stopte Verheije al als pastoor van parochie De Bron in Woensdrecht. Sinds 1 februari 2018 was Frans Verheije in beide parochies als pastoor werkzaam. Een enorm gebied dat loopt van Putte tot Moerstraten met daarin de nodige kerken waar hij bij toerbeurt eucharistievieringen verzorgde. Daarvoor was hij vanaf 1992 werkzaam in de Heilige Trudoparochie in Zundert en 1999 kwam er ook de Bavoparochie bij met Wernhout, Klein-Zundert en Achtmaal.

In de Wouwse parochie ging het tot voor kort over drie kerken in Wouw, Wouwse Plantage en Heerle. Inmiddels is ook de kapel in de kerk van Heerle gesloten.

De opvolging van Frans Verheije is nog niet geregeld, want ook het bisdom Breda kampt met een tekort aan priesters. De bisschop wil hier wel op korte termijn uitsluitsel over geven.