Fans in Hoogerheide euforisch na winst Mathieu van der Poel: ‘Tussendoor even champagne gaan halen’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne-top in Jeddah zonder resultaat, raket beschadigt brug naar de Krim

Ruim veertig landen namen dit weekend in Saoedi-Arabië deel aan gesprekken over een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Rusland was niet uitgenodigd. Tot een doorbraak heeft de top niet geleid. De aanvallen over en weer gaan onverminderd door. Rusland voerde meerdere luchtaanvallen uit en een Oekraïense raket beschadigde de brug naar de Krim. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.