Evenementen zuchten onder de hitte. Wat gaat wel en wat gaat niet door?

Jeugdland dicht wegens extreme hitte: 'Dit is voor het eerst in 53 jaar'

14:34 ETTEN-LEUR - Jeugdland, speelplek voor kinderen die tijdens de zomervakantie in eigen land blijven, is de komende twee dagen dicht. "Het is voor het eerst in 53 jaar dat we dit besluit moeten nemen, maar vanwege de extreme hitte vinden we het niet verantwoord om open te gaan."