Erop uit: tien uitstapjes in de buurt om in de herfstvakantie van te genieten

De herfstvakantie staat voor de deur. Voor veel ouders en kinderen het uitgelezen moment om wat vrije tijd stuk te slaan en uitstapjes te plannen. We zetten tien tips voor uitstapjes in de buurt op een rij.

Volledig scherm Een signeersessie op het Stripfestival in Breda. © Ron Magielse / het fotoburo

1. Stripfestival Breda, op zaterdag 14 en zondag 15 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur in het Chassé Theater. Ontmoet je favoriete striptekenaar, scoor nieuwe strips en wie wordt er Nederlands kampioen striptekenen?

Volledig scherm Genieten van de najaarkermis met de Peperbus als decor. © Dick de Boer

2. Najaarskermis op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Vanaf zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 oktober is het kermis in de stad.

Volledig scherm In Steenbergen staat The Ghost Town Run op de agenda. © Thinkstock

3. The Ghost Town Run in Steenbergen. Ben je bang aangelegd? Dan is deze zombierun door Steenbergen misschien niks voor jou. Probeer maar eens vijf kilometer lang uit handen van zombies te blijven. Deze angstaanjagende run wordt zaterdag 14 oktober gehouden. Info: ghosttownrun.nl

Volledig scherm Ronald de Boer (tweede van rechts) destijds tijdens de opening van het nieuwe Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience in het Herstacostadion in Roosendaal. © ANP

4. Nationaal Voetbalmuseum in Roosendaal. Wil je weten hoeveel schotkracht je hebt of hoe is het om in een echt stadion te spelen? Kom dan naar voetbalmuseum Voetbalexperience aan de Borchwerf in Roosendaal. In de herfstvakantie is het museum geopend tussen 11.00 en 17.00 uur, voetbalexperencie.nl

Volledig scherm Het terras van De Zeester is met goed weer een aanrader. © WACONimages, Ronald den Dekker

5. Uitwaaien op Tholen. Heerlijk uitwaaien langs de boorden van de Oosterschelde. Genieten van vergezichten en als je goed kijkt, zie je de Zeelandbrug liggen. Bij mooi weer is het terras van brasserie De Zeester aan de Gorishoeksedijk een aanrader.

Volledig scherm De visarend doet zijn naam eer aan. © Wikimedia

6. Nationaal Park De Biesbosch. Bezoek het museumeiland, spot de visarend of een bever. Huur een boot, maak een avontuurlijke wandeling door de natuur. In De Biesbosch is van alles te beleven voor jong en oud: np-debiesbosch.nl

Volledig scherm Genieten van de geschiedenis bij de monumentale gebouwen op fort Sabina Henrica in Willemstad. En na het bekijken van al dat moois wacht er ook nog een uitgebreid terras. © Frank Timmers

7. Fort Sabina Henrica. Dit voormalige fort bij Willemstad, gebouwd door de Fransen in 1811, is de moeite van een bezoek waard. Alleen al vanwege het poortgebouw, de afvuurplaats en het hoofdgebouw en de omliggende natuur. Ook hier een uitgebreid terras (De Kletsmajoor).

Volledig scherm De herfst is een prima seizoen voor een boswandeling. © Shutterstock

8. Boswandeling. In deze tijd van het jaar mag een boswandeling in de herfstvakantie niet ontbreken. Er valt genoeg te kiezen in West-Brabant, zoals bijvoorbeeld De Pannenhoef bij Etten-Leur. Parkeer bij De Bak aan de Ettensebaan en ga op zoek naar buizerds, groene spechten en knobbelzwanen.

Volledig scherm Uit je dak gaan met een lasergame. Het is maar een van de activiteiten in de Oosterhoutse natuur. © Reinier van Willigen

9. In de natuur bij Oosterhout kun je onder meer lasergamen (Bergsebaan), boogschieten (Vrachelse Heide) en gps-tochten houden. Info: vvvoosterhout.nl

