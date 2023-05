Erbij zijn als er geschiedenis wordt geschreven en dan alle registers opentrekken

Op de dag dat bekend wordt dat een in Rijen gevestigd defensie- en techbedrijf mogelijk jarenlang fungeerde als dekmantel voor de verkoop van Amerikaanse militaire apparatuur aan Rusland is er gelukkig ook nog mooi regionaal nieuws voor de geschiedenisboeken: het Bredase Groen-Wit dat als derdeklasser de districtsbeker weet te winnen.

Vorige week was ik uitgenodigd om bij de collega's van Het Laatste Nieuws in België wat te vertellen over het volgen van het amateurvoetbal. In de cijfers is terug te zien dat we als BN DeStem op dat vlak positief opvallen, de rest van ons bedrijf DPG Media wil leren hoe wij dat doen en of er iets van over is te nemen.

Zelf begon ik bijna twintig jaar geleden bij BN DeStem als sportcorrespondent en bezocht toen al mijn eerste wedstrijden in het amateurvoetbal. Beek Vooruit - WDS’19 was mijn eerste affiche, het werd 1-0 voor de thuisploeg. Vele duels volgden voor mij. Het amateurvoetbal volgen wij een kleine twintig jaar geleden nog altijd actief.

We bezoeken duels, interviewen spelers en trainers en vieren de successen van onze regionale clubs bijna mee. Elke week weer. Een van de grootste successen de afgelopen decennia: misschien wel het succes van Groen-Wit op Hemelvaartsdag.

Op een voor mij vrije dag begint de dag met het nieuws uit Rijen, in de middag verschijnen online de eerste fraaie plaatjes van het Jazzfestival in Breda en aan het einde van diezelfde middag zit ik aan mijn scherm gekluisterd als onze aanwezige verslaggever bij de bekerfinale de beslissende penaltyserie live filmt. Met mij zien enkele honderden mensen hoe de 16-jarige Stijn Stoffelsen de eerste strafschop van Nuenen stopt. Dat doet hij later nog een keer, waarna het aan de laatste nemer van Groen-Wit is om het vonnis te voltrekken.

Dat gebeurt dan ook, en het veld in Dinteloord wordt in bezit genomen door de vele honderden fans uit Breda die aanwezig zijn bij de finale. Nee, het is geen Feyenoord, Ajax, of PSV, en ook geen NAC, maar het is bovenal een enorm succes van een relatief kleine club. Dat is iets wat wij als BN DeStem graag willen delen met de rest van onze regio. En dat doen we ook met naast het live-verslag nog dezelfde avond meerdere verhalen en video’s.

We zijn erbij als er geschiede­nis geschreven wordt en trekken alle registers open

Als ik even terug ga naar mijn bezoek aan België eind vorige week en wil uitleggen hoe je amateurvoetbal als titel naar je toe kunt halen, dan is dit het antwoord. Erbij zijn als er geschiedenis wordt geschreven en dan alle registers opentrekken. Wij waren er gelukkig bij, in tekst en in beeld. Om de droom van Groen-Wit vast te leggen. West-Brabantse sporthistorie op een mooie Hemelvaartsdag.

André Trompers

Hoofdredacteur

