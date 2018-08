Er is een bouwvak,

maar geen 'nieuwsvak'

Maandag zit het er weer op. De zomervakantie. Inmiddels landen de eerste collega's hier weer voorzichtig op de klep. Met een lekker kleurtje, sommigen wat vakantiekilootjes zwaarder, in elk geval allemaal weer met een volle batterij. En nadat iedereen alle belevenissen heeft gedeeld, constateren we dat we weer een zomer zijn 'doorgekomen'. Volgens sommigen bestaat komkommertijd niet, in de regio-journalistiek is de zomer echter wel een 'taaie periode'.