Enkele vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen West-Brabant, in Breda vooral mensen met problemen door alcohol of drugs

Vooral in het Roosendaalse ziekenhuis was sprake van een rustig oud en nieuw, zegt woordvoerder Jan Willem van Bodegom: ,,Daar zijn maar drie mensen behandeld. Eén persoon had vuurwerk in het oog gekregen, tijdens het kijken. Een ander had een brandwond aan zijn been, opgelopen door vuurwerk. Er is één iemand geholpen aan een steekwond.’’



Een drukkere dienst hadden de Bravis-collega’s in Bergen op Zoom. Van Bodegom: ,,Drie mensen met lichte verwondingen aan hun handen door te vroeg ontploft vuurwerk, maar die hebben al hun vingers nog. Verder kwamen er drie mensen binnen met een alcoholvergiftiging en één slachtoffer van een vechtpartij. Die had wat letsel aan het gezicht.’’