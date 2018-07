Eigenaar Van Puijfelik Recycling in Oosterhout: 'Jullie moeten alles kapot maken'

videoOOSTERHOUT – “Het is gewoon klote!” Andere woorden heeft Arthur van Puijfelik, eigenaar Van Puijfelik Recycling in Oosterhout, niet voorhanden. “Jullie moeten alles kapot maken. Zo werkt het hier in Nederland. En waar kunnen wij straks onze centen ophalen”, klinkt het geëmotioneerd tegen de aanwezige medewerkers van de gemeente Oosterhout en de politie.

Kort daarvoor is de papierverwerker Van Puijfelik recycling op last van de Oosterhoutse burgemeester voor een jaar op slot gegaan. Reden voor het besluit: In januari werd in een container een partij cocaïne gevonden.

“Waarom mogen andere bedrijven wel openblijven”, vraagt Van Puijfelik zich af. “Andere bedrijven waar drugs gevonden worden mogen gewoon openblijven. De terminals van Schiphol draaien ook gewoon door en bij Van Puijfelik wordt het pand gesloten. Iedereen moet hetzelfde behandeld worden.” Ondertussen is Van Puijfelik al wel op zoek naar een alternatieve locatie: “We hebben nog geen zekerheid, we doen ons best. En de gemeente helpt ons toch niet, schandalig!”

Ook Andries van Puijfelik, eveneens eigenaar van Van Puijfelik Recycling Oosterhout, heeft het moeilijk met de bedrijfssluiting. “Wij importeren materialen uit het buitenland omdat we daar een paar euro aan kunnen verdienen. Wij wisten van niets en hebben er niks mee te maken. De cocaïne is er door de politie zelf ingestopt: 7,7 gram.”

Hij ziet de bui al hangen. “Dit kost ons het bedrijf. Vanaf 2011 hebben we al ellende met allerlei instanties die ons een kopje kleiner willen maken. Maar vader zit onterecht in de gevangenis. Waar houdt het op? Als dit is wat de burgemeester wil, dan is hij daar ook verantwoordelijk voor.”