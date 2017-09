Eigenaar dolle herder smeekt: 'Schiet mijn hond dood!'

De hond was door het dolle heen en hing zeker twaalf minuten aan de hand van zijn hevig geschrokken eigenaar. In pure wanhoop riep hij de politie toe om de hond dood te schieten. Daarvoor waren uiteindelijk vijf schoten nodig.

Vangstok

,,Eerst hebben we geprobeerd om het probleem humaan op te lossen. Er was een dierenkliniek vlakbij, dus probeerden we de herder te vangen met een vangstok. Maar dat lukte niet. Wachten op een verdovingsgeweer zou te lang duren. Daarom is besloten om de hond dood te schieten’, aldus de woordvoerster.