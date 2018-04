Eerste trein Breda-Antwerpen vertrokken

'Moerdijk moet visie op energie maken'

7:00 ZEVENBERGEN - Als de gemeenteraad van Moerdijk de deur in het slot gooit voor nog meer windmolens, maar in 2030 toch energieneutraal wil zijn, dan is gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA, Ruimte) benieuwd hoe de gemeente dat doel wil halen.