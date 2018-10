Een van de verdachten meldt zich bij politie, jong stel raakte 141.000 euro kwijt door vervalste rekening

Een van de verdachten, een man, heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. De politie is nog op zoek naar een vrouw en een tweede man die betrokken zijn bij de fraude.

Droomhuis

Het jong stel wilde een woning kopen ergens in het buitengebied van een gemeente in West-Brabant. Ze deden zaken met een bedrijf dat de aankoop regelde. "We hadden geld gespaard en wilden op het perceel ons droomhuis bouwen. Helemaal op en top", vertelt de vrouw die niet herkenbaar in beeld kwam.

'Er leek niets mis'

Het stel gaf vanwege de hoogte van het bedrag de bank opdracht het geld over te maken. Het geld is echter niet op de rekening van het bedrijf bijgeschreven. “Er leek niks mis met de factuur. Toen het geld niet op de rekening van het bedrijf verscheen, hadden we door dat er iets mis was", vertelt ze.

Later bleek dat de factuur was onderschept ('We vermoeden bij een postsorteercentrum'.) Fraudeurs stuurden vervolgens een vervalste factuur met een vals rekeningnummer. Dit rekeningnummer stond op naam van een zogeheten katvanger. De politie weet wie de man is achter de valse rekening, maar de rekeninghouder is vooralsnog onvindbaar.

Krant

In de uitzending zijn beelden te zien waarop de verdachten proberen geld op te nemen van het valse rekeningnummer. Ze proberen zo snel mogelijk de rekening 'leeg te trekken'. De transacties zijn onder meer gedaan in Rotterdam en Zoetermeer.

De man houdt bij een geldautomaat zijn gezicht verborgen achter een krant. Het gezicht van de vrouw komt duidelijker in beeld als ze bij een elektronicazaak in Rotterdam voor 21.000 euro aan spullen, onder meer smartphones, koopt.

