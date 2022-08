Een hobbykamer vol tullepetaonen: Toon maakt allerlei kunstwerken van papier-maché

De hobbykamer van...ROOSENDAAL - ,,Sssst, zachtjes doen. Deze is net geboren”, zegt Toon Verbraak. In zijn handen draagt hij een kleinen parelhoen. Pardon: een tullepetaon. We zijn immers in Tullepetaonestad, Roosendaal.

Het sculptuurtje dat een piepjonge versie van de carnavalsmascotte van de stad verbeeld, is gemaakt van papier-maché. Een hobby die Verbraak na zijn pensioen opgepakt heeft.

Fris kleurgebruik

De hobbykamer van Verbraak bestaat uit drie delen. Binnen in het schuurtje hangen wat schetsen, staat gereedschap en vinden we enkele werken in uitvoering. Het tweede deel onder de overkapping grenzend aan de schuur, is een kleurrijk bont geheel. Er hangen schilderijen en schilderijtjes, een tweede hobby naast het werken in papier-maché.

Zijn schilderwerk kenmerkt zich door de een fris kleurgebruik. Verbraak lijkt een voorkeur te hebben voor primaire kleuren. Naast tullepetaonen zien we een aantal vissen en visachtige wezens. ,,Ik vind het werk van Jeroen Bosch erg inspirerend”, legt hij hierbij uit. Het derde deel van zijn hobbykamer is het grootst. Dit betreft de rest van de gehele achtertuin. ,,Zodra het ook maar even kan, werk ik het liefst buiten.”

Samen bezig zijn

,,Mijn werkelijke passie is mijn vrijwilligerswerk bij Sterrebos. Daar loop ik achttien jaar rond als vrijwilliger. Bij de hobbyclub.” Verbraaks ogen beginnen te twinkelen wanneer hij spreekt met ‘zijn’ mensen met wie hij in het zorgcentrum creatief aan de slag gaat. ,,Het mooie van papier-maché is: je kunt er alles mee en je hoeft er niet heel handig voor te zijn.”

Niet zelden – lees: heel geregeld – staat Verbraak in zijn hobbykamer de knutselwerkjes voor het zorgcentrum in tien- twintig- of nog veel meer-tal voor te bereiden. Na een middag werken met de bewoner kalefatert hij ogenschijnlijk niet te redden kunststukjes hier op, zodat aan het eind van de rit iedereen een mooi eindresultaat kan tonen. Al is het mooiste resultaat natuurlijk het plezier van het samen bezig zijn.

