E-chopper rijden in Overijssel

De E-chopper kent vele voordelen ten opzichte van de traditionele retro scooter. Met de E-chopper is het weer mogelijk om heerlijk en zonder lawaai te genieten in de bosrijke omgeving en de vogels te horen fluiten. Een ander belangrijk item tegenwoordig is het milieu. Niet alleen de particulieren maar ook de bedrijven zullen een steentje bij moeten dragen aan een beter milieu. E-chopper verhuurders zorgen er in ieder geval voor dat het milieu wordt ontzien aangezien E-choppers geen uitstoot van schadelijke stoffen hebben. Kortom een win-win situatie voor mens en milieu.