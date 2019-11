Duitse toeristen weten Brabant steeds vaker te vinden

De toename ligt ruim boven de landelijke stijging van 4 procent. Opvallend is de toename van het aantal Duitse gasten. Noord-Brabant is namelijk de snelst groeiende provincie in Nederland qua aantal Duitse bezoekers. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat het onderzoek naar de toeristenaantallen uitvoerde, steeg het marktaandeel van Duitsers van 3,4 naar 4,1 procent.

,,We zijn blij te zien dat onze gezamenlijke inzet op de Duitse markt nu al vruchten afwerpt", zegt directeur van VisitBrabant Heleen Huisjes. ,,De Duitse gast is in het algemeen een kwaliteitstoerist. Hij besteedt relatief veel en komt graag terug.”

Hotspots

Waar onze oosterburen dan vooral voor komen? Een combinatiebezoek, volgens Huisjes. ,,De meeste Duitse toeristen gaan nog steeds naar de Zeeuwse kust. Ze blijven daar over het algemeen wat langer. Naar Brabant komen ze voor een vrij kort, gecombineerd bezoek.” Grote trekpleisters zijn onder andere de Efteling, de Beekse Bergen en vestingstad Heusden. Ook de binnenstad van Den Bosch en het hippe centrum van Tilburg zijn populair.

Wat de toeristen hier fijn vinden, is dat de verschillende trekpleisters relatief dicht bij elkaar liggen. Ook de goede verbindingen van voet- en fietspaden zijn een succes. Een ander groot voordeel: ,,De toerist uit Noordrijn-Westfalen is hier binnen twee uurtjes.”

Campagne

Het is geen toeval dat Duitse gasten de provincie steeds beter weten te vinden. ,,We hebben de afgelopen jaren veel aandacht aan de Duitse bezoeker geschonken", zegt Huisjes. ,,Zo helpen we ondernemers met het vertalen van informatie op hun website of menukaart en worden er meer rondleidingen in het Duits gegeven.”

