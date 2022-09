Drummer Tim Emmen is een beetje doorgeslagen: 800 gesigneerde drumstokken

Oorlog Oekraïne LIVE | Afwijzende reacties op ‘schijnre­fe­ren­da’ in door Russen bezette gebieden

Internationaal wordt afwijzend gereageerd op de aankondiging van referenda in door Russische troepen en pro-Russische separatisten bezette delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. De volksraadpleging, die tussen 23 en 27 september moet plaatsvinden, draait rond de vraag over toetreding tot Rusland. Kiev zegt door te gaan met het bevrijden van het land, ongeacht de uitkomst van de ‘schijnreferenda’ en een eventuele Russische annexatie. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

19:31