Drie Belgen met boksbeugels houden huis in West-Brabant: forse celstraffen

Het drietal was in de nacht van 27 op 28 maart 2016 met nog een vierde vriend in Nederland om 'een beetje rond te rijden'. Wat een gezellig avond had moeten worden, liep al snel uit de hand. Meerdere willekeurige voorbijgangers werden in Zundert en Rijsbergen met een boksbeugel in de hand geslagen en in Sprundel werd een steen door een autoruit gegooid.