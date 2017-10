Dreigmail Stedelijk Gymnasium Breda: dwaalspoor naar leraar

BREDA - In het onderzoek naar de 'serieuze dreigmail' over de reünie van het Stedelijk Gymnasium in Breda is al in een vroeg stadium een leraar van de school in beeld gekomen. Al snel bleek dat er sprake was van een dwaalspoor en dat de man niks met de zaak te maken heeft.

Na vragen van BN DeStem bevestigt de politie dat het spoor leidde naar de woning van de leraar in Breda, maar benadrukt dat de man buiten alle verdenking staat. ,,Er zijn inderdaad laptops en telefoons onderzocht, maar de man is pertinent geen verdachte", zegt politiewoordvoerder Rob Luijten. ,,Dat geldt ook voor de andere gezinsleden. Dat willen wij met klem benadrukken. In die hoek moet je de verdachte(n) niet zoeken."

Daderinformatie

Over de reden waarom de docent in beeld was, zegt Luijten niets te kunnen zeggen: ,,Dan zou ik uit de doeken moeten doen hoe de dader(s) wil(den) dat het IP-adres zou worden achterhaald. Daarmee geef ik daderinformatie prijs."

De reünie, waar tegen de duizend gasten werden verwacht, zou worden gehouden op zaterdag 7 oktober. Op 1 oktober kwam er een dreigmail binnen bij de school die meteen zeer serieus werd genomen.

Bloed

Volgens rector Pieter Breuer was er één regel die deed besluiten naar de politie te stappen. Die adviseerde verregaande veiligheidsmaatregelen. Politiewoordvoerder Luijten ontkent dat er zou staan 'dat er bloed zou vloeien'. Hij: ,,De zin was een stuk langer maar het woordje bloed kwam er inderdaad in voor". Na intern overleg besloot de rector de reünie af te gelasten.

Speculeren

Na het onderzoek dat leidde naar de docent zijn er twee weken na de dreigmail nog geen verdachten in beeld, bevestigt Luijten. ,,We hebben nog geen verdachten en er is ook nog geen aanhouding geweest. Suggereren dat de verdachten binnen de school moeten worden gezocht of met de school te maken zouden hebben klinkt misschien logisch maar dat is speculeren. Wij moeten naar de feiten kijken en daarmee kun je nog alle kanten op."

Op de vraag of het onderzoek is afgesloten antwoordt Luijten: ,,Ik denk niet dat iemand hier de hele dag mee bezig is, maar het dossier is zeker niet afgesloten. Het technisch onderzoek gaat verder."

Nieuwsapp

