Dorpsplatform doet er alles aan om ouderenzorg in Putte te houden

Het Dorpsplatform Putte heeft nog altijd goede hoop dat er in de toekomst ouderenzorg in Putte kan blijven. Het platform is hierover in gesprek met zorgaanbieders en de gemeente.

Eind dit jaar sluit tanteLouise verzorgingstehuis de Beukenhof in Putte, waardoor de 32 bewoners moeten verkassen naar een verzorgingstehuis in Ossendrecht of Hoogerheide.

Voor het Dorpsplatform Putte (DPP) is dit onaanvaardbaar, omdat het van mening is dat elk dorp recht heeft op huisvesting voor hulpbehoevende ouderen. Het DPP heeft binnenkort een gesprek met Thuiszorg West-Brabant. „TWB wil met ons meedenken en wil in De Beukenhof de lichte zorg op zich nemen”, zegt voorzitter Frank Roeken van het dorpsplatform. Roeken weet ook te melden dat er twee kandidaat-kopers zijn voor De Beukenhof die de ouderenzorg op die plek willen behouden.

„Die willen er een woonzorgcentrum van maken en TWB kan daar dan de lichte zorg voor haar rekening nemen”, legt Roeken uit. „Bij het woonzorgcentrum moeten de bewoners dan wel zelf voor hun natje en droogje zorgen.” Bij een dergelijke constructie zouden 16 van de 32 bewoners in De Beukenhof kunnen blijven.

Ook het voormalige gemeentehuis in Putte is in beeld om een woonzorgcentrum in te vestigen. „Hierover zijn we in gesprek met de gemeente”, zegt Roeken.

Hij zegt dat er ook gesprekken zijn met tanteLouise. „Die nemen helaas pas in november van dit jaar een definitieve beslissing over wat ze na sluiting met het gebouw gaan doen. Daar gaan we niet op wachten en daarom ondernemen we zelf zoveel mogelijk actie zodat vanaf volgend jaar zoveel mogelijk Putse ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.”