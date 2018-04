Dorpsgenoten sturen een kaartje naar onfortuinlijke Goof Feijtel, 'Kamer behangen met wenskaarten'

Vrolijk fietsend

Het bericht op Facebook gaat snel rond en is al meer dan honderd keer gedeeld. Baas: “Iedereen in het dorp kent Goof; vrolijk fietsend door het dorp en altijd in voor een praatje. Het ongeluk was een flinke schok in het dorp. Door een kaart te sturen en hem een goed herstel te wensen, weet Goof dat we aan hem denken. We wensen hem een spoedig herstel toe.”