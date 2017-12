Doorbraak bij Huntington-onderzoek in London, " Ik kan niet stoppen met huilen."

Doorbraak

De Nederlandse wetenschapper Eric Reits, specialist in de ziekte, ziet het als een doorbraak. ,,Dit is de eerste trial ooit met een potentieel medicijn voor Huntington. Het lijkt geen bijwerkingen te hebben en laat zoals verwacht de niveau's van het Huntington-eiwit dalen. Uitgebreidere testen zijn nodig om te zien of het ook echt effect gaat hebben op het ziekteverloop en of uitstel van de ziekte, want men weet nog steeds niet of je allle aangedane hersendelen kunt bereiken op deze manier. Maar zeker hoopgevend."

Ook bij de Kloosterhoeve in Raamsdonksveer, waar 54 appartementen zijn voor Huntington-patiënten is het nieuws hoopvol ontvangen. De tests met het nieuwe medicijn werden uitgevoerd bij het Leonard Wolfson Experimental Neurology Centre at the National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London. 46 Patiënten kregen het middel ingespoten in het ruggenmerg. ,,Het is voor het eerst dat het eiwitniveau naar beneden ging", aldus Eric Reits.