Dongen heeft 7,5 miljoen extra te besteden dit jaar

Wethouder René Jansen van Financiën (VPD) is zichtbaar ingenomen met de extra ruimte voor Dongen. Hij ziet het als een trend. Toen hij aantrad als wethouder keek Dongen nog aan tegen grote tekorten. „Dit geeft rust. We kunnen blijven investeren, ook al was 2022 een complex jaar, met de nasleep van corona en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, waardoor de kosten voor de gemeente ineens sterk opliepen.”

IKC West

Met het college keek hij donderdag met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Maar de wethouders bespraken vooral de plannen die ze dit najaar aan de raad gaan voorleggen. Zo liet wethouder Denise Kunst (onderwijs en welzijn, VPD) weten dat ze volgend jaar een Integraal Kindcentrum (IKC) in West wil opstarten. In die wijk is al veel gebeurd aan de woningen.

„De voordeuren zijn misschien veranderd, maar dat zegt nog weinig over de zorg die achter die voordeur nodig is. Maar voor de bewoners van die wijk is de drempel naar de zorg hoog. Die mensen zijn wel goed te bereiken via het onderwijs.” Daarnaast wil ze een mbo op het gebied van zorg naar Dongen halen. Het Cambreur College zou daarin als partner kunnen fungeren. Er is al een eerste oriënterend gesprek geweest.

Flexwoningen

Met het oog op het tekort aan betaalbare huizen wil wethouder Kees de Jong (huisvesting, CDA) honderd flexwoningen laten bouwen in het dorp. „De Beljaart is zo goed als afgerond. Nu is de Noorderbunder aan de orde, en in ’s Gravenmoer de toekomstige wijk De Vijf Turven. We zijn dus wel bezig met de voorbereidingen voor woningbouw, maar voordat die huizen er daadwerkelijk staan, zijn we een aantal jaren verder. Flexwonen biedt op kortere termijn tijdelijke woningen die betaalbaar zijn.”

Als wethouder Vervoer en Verkeer stelt hij verder voor om het wagenpark van de gemeente te verduurzamen.

Wethouder Ankie de Hoon (economie en armoedebeleid, CDA) legt de nadruk op duurzaamheid, waarbij ze met name bedrijventerrein Tichelrijt in het vizier heeft. Op het gebied van armoedebestrijding wil ze in kaart brengen welke mensen al lang niet aan het werk zijn, en wil ze schuldsanering handen en voeten geven.

René Jansen blikt vooruit naar 2026, vaak omschreven als het ‘ravijnjaar’. Dan gaat het Rijk volgens een andere methode geld over de gemeenten verdelen. De grote gemeenten gaan erop vooruit. Kleinere gemeenten gaan erop achteruit. Daar wil hij in komende begrotingen op anticiperen.