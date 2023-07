Donge Swim levert veel meer op dan verwacht

GEERTRUIDENBERG - De eerste editie van Donge Swim is een succes geworden. Er doken 137 mensen in het water voor het goede doel: zorglocatie de Kloosterhoeve. ,,Voor herhaling vatbaar”, aldus Paul van den Heuvel van de organisatie.

Lotte Voorwerk en Bart van Bergen kwamen als eersten weer aan wal bij de start- en finishplaats aan het Scheepsdiep. ,,Voor ons was het een training.” Binnenkort doen Voorwerk en Van Bergen mee aan de Xterra, een kwarttriatlon op Ameland. Zwemmen in zee, fietsen en hardlopen door de duinen en over het strand. Ze hebben hier slechts 500 meter afgelegd, het is niet veel voor zulke doorgewinterde sporters. ,,Van tevoren hebben we nog gefietst en hardgelopen”, zegt Voorwerk. Het water was heerlijk, zegt Van Bergen. ,,Warmer dan in het zwembad. En alles was keurig georganiseerd. En fijn dat we iets kunnen doen voor het goede doel.”

Dat is zorglocatie Kloosterhoeve voor cliënten met de ziekte van Huntington. Wat de triatleten betreft, wordt Donge Swim volgend jaar herhaald. Van Bergen: ,,Uiteraard met een goed doel eraan gekoppeld. Zelf denk ik aan de kinderboerderij. Die heeft het financieel niet makkelijk, waardoor die in zijn bestaansrecht wordt bedreigd.”

Stok achter de deur

In de tweede groep, die twee kilometer af zal leggen tussen kano’s en een boot van de reddingsbrigade om zo de veiligheid te garanderen, gaat Mariska Netten van start. ,,Ik doe al aan hardlopen en wandelen, maar ik wilde er vorig jaar toch nog wat bij gaan doen”, zegt de Raamsdonksveerse. ,,Ik ben gaan zwemmen. Toen kwam ik Donge Swim tegen, voor mij was dat een mooie stok achter de deur. Iets doen voor het goede doel, anders was ik er misschien al wel mee gestopt.” Ze heeft goed getraind in het plaatselijke zwembad, De Ganzewiel. ,,Telkens tachtig tot honderd baantjes getrokken, dit moet lukken. En ik ben open water gewend, kom ik al zo lang in de Biesbosch.”

Ze gaat niet in haar eentje te water. ,,Dat zou ongezellig zijn. Ik heb er nog zeven zover gekregen, bijna zonder moeite. Tantes, vrienden, vriendinnen, een nichtje. Des te meer geld komt er binnen.” Zelf zal ze 175 euro bijdragen, giften van collega’s, haar vader en broer.

Vrijwilligers

Alle deelnemers dragen een rode badmuts, dan zijn ze goed zichtbaar. Die hebben ze van Joke Vissers en Helma Snoeren gekregen bij het standje van Mijzo. Mijzo verantwoordelijk is voor de zorg van de vijftig Huntingtonpatiënten in de Kloosterhoeve. Die doet dat met professionals, bijgestaan door zo’n vijftig vrijwilligers. ,,Wij zijn er twee van”, zegt Vissers. ,,We verkopen ook drijvers, via een Tikkie.” Achter verschillende namen van deelnemers staat dan ook een mobiel nummer.

De Klooster­hof is mijn twee thuis geworden Helma Snoeren, vrijwilliger

Snoeren weet uit ervaring hoe belangrijk de Kloosterhoeve is. ,,Mijn man had die ziekte, kwam er in 2010 voor het eerst. Toen in de dagverpleging. Drie jaar geleden is hij overleden. Het was fantastisch hoe hij daar is verzorgd, de Kloosterhoeve verdient alle lof. Voor mij is het mijn tweede thuis geworden.”

Thuiskomen

Thuiskomen, dat betekent voor Mariska Netten dat ze deze middag na twee kilometer de trap naar de kade in het Scheepsdiep weer moet zien te bereiken. Daar kijken de toeschouwers met een eigen natje - een glas bier, wijn of kop koffie, gescoord bij Zuz & Zooz - naar de laatste inspanningen die moeten worden verricht. Sommige deelnemers puffen uit, anderen hebben het onderweg minder lastig gehad. Eentje té, die haalde de eindstreep niet.

Paul van den Heuvel, lid van de organisatie, was dik tevreden. ,,Gemoedelijke sfeer, meer publiek dan verwacht. En de opbrengst is veel meer dan gedacht. We schatten 1500 tot 2000 euro in, het zijn er 4200 geworden. Dus voor herhaling vatbaar.”

Volledig scherm De zwemmers gaan tot de brug en dan weer terug naar de kade waar ze begonnen zijn. © Pix4Profs / Johan Wouters