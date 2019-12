Dominee veroorzaakt commotie bij kerstviering Geertruidenberg

Schaap doodgebe­ten in Prinsen­beek: wie heeft er wat ge­zien?

20:13 In een weiland aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek, tegenover café De Elsakker, is maandag een dood schaap aangetroffen. Het dier was zwaar toegetakeld. De eigenaar vermoedt dat het beest door een hond is aangevallen en doodgebeten en zoekt getuigen.