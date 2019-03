doeslief voor Marco Kroon?

Benieuwd of hij zijn onderscheiding tussen de veldtekens had geprikt toen hij met carnaval zo nodig moest en het voor zichzelf verknalde door een kopstoot uit te delen aan een ordebewaker die waarschijnlijk ook niet wist wie hij voor zich had. Droeg Kroon een braaf boevenpakje, z'n ouwe camouflageplunje, een La Casa de Papel-outfit? Als Flip Fluitketel of toch nog in oranje? Wat een Bossche blamage.



De teloorgang van een oorlogsheld, terecht ooit geprezen, maar door een domme serie akkefietjes en niet altijd even geloofwaardige verhalen nu toch echt van zijn voetstuk gesodekukeld. Ook al had Kroon volgens zijn advocaat niet de intentie om de agent te verwonden.



#doeslief voor Marco? Valt niet mee. Een goed initiatief van de Stichting Ideële Reclame, hoewel het al gauw te poeslief kan worden, zo wee. Maar je kunt er wat mij betreft niks op tegen hebben, zo'n oproep om wat aardiger voor elkaar te zijn.