DJ schrijft nummer voor vriendin die voor zijn ogen verongelukte

,,Tot onze ontmoeting worstelden we allebei om relaties in stand te houden, door dat nachtleven. Partners van dj's en clubdanseressen moet verdragen dat ze nachten weg zijn en goed in de markt liggen. Dominique en ik snapten mekaar wél. We waren een dreamteam. Zij zweepte het publiek op tijdens mijn shows. We hadden een masterplan voor de toekomst: we gingen ons als team verkopen, als 'dj+danseres'. Als dj zit je toch maar uren eenzaam op hotelkamers en luchthavens. Als koppel konden we werk en reisjes combineren. Ons plan lukte. In december stonden een hoop shows in China gepland voor ons. Die tour moest ik cancelen. Alleen kon ik het niet aan. Eerst was ik ook niet in staat om auto te rijden. Na twee weken heb ik mezelf toch gedwongen, want als dj moet je 's nachts constant de baan op. Het blijft lastig: de lichten van tegenliggers lijken nog veel te vaak op spookrijders. Maar in zo'n paniekmoment denk ik aan onze laatste avond, hoe ze zei dat ze trots op me was en dat ik altijd moest blijven knokken voor mijn muziek omdat ik 'een grote' zou worden."



,,Voor haar begrafenis maakte ik een videoclip over Dominique. Als model had ze in verschillende clips van andere muzikanten gespeeld. Die mixte ik met onze privéfilmpjes van vakanties. Na de begrafenis besloot ik een single aan haar op te dragen. Die is nu uit. De cover is haar portretfoto en de videoclip is haar filmpje van op de begrafenis. Ze wou altijd al bekend worden. Happy muziek is mijn specialiteit. Mensen blíj maken is mijn enige doel als ik draai in clubs of op festivals. Dominiques liedje mocht daarop geen uitzondering vormen. De boodschap is er geen van tristesse, maar een aansporing om te genieten van het nú, van elk klein momentje met je familie, je partner, je vrienden. Leef ten volle, want straks is het voorbij. 'Straks' kan wel 's veel vroeger komen dan je denkt."



,,Het besef is nog altijd niet 100 procent ingezonken. Dominique reisde heel frequent voor haar baan, zoals ik. Geregeld denk ik nog: 'Straks landt haar vliegtuig en is ze gewoon terug.' De realiteit van een leeg appartement slaat je dan in je gezicht. Ik heb mijn eindejaarstour opzettelijk extra vol gepland. Als je 24 uur onderweg bent naar een optreden in India op 30 december en op 31 december in Jordanië draait, kan je niet te veel nadenken. Muziek is altijd mijn oplossing geweest, voor alles. Nu ook bij groot verdriet. Normaal maakt dj'en mij rustig. Nu pept het me op, want van verdriet word je doodmoe."