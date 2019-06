DJ La Fuente gaat uit zijn dak op de snelweg en Rico Verhoeven geeft zijn masterclass wandelend

Man aangehou­den na bedreigen man in moskee met mes in Breda

11:34 BREDA - Een 50-jarige man uit Breda is vrijdagmiddag opgepakt nadat hij in een Moskee aan de Antiloopstraat een man met de dood had bedreigd. Hierbij had de dader een klein lemmet vast. De politie spreekt van een verwarde man, die na zijn aanhouding is overgedragen aan een zorgkader. Er raakte niemand gewond.