“Dit is werk van psychopaat”: politie vreest dat dierenbeul die in Londen al zeker 400 katten doodde zal overstappen op mensen

Londen is in de ban van een gruwelijke kattendoder. Hij kreeg de afgelopen twee jaar al zeker 400 dieren te pakken en verminkt hen elke keer op dezelfde manier: hij onthoofdt hen, verwijdert de staart en de ingewanden en stelt hen vervolgens op de meest verknipte manier tentoon. De politie vreest nu dat hij zijn actieterrein zou kunnen verleggen naar mensen.

De ‘Croydon Cat Killer’ wordt hij genoemd en hij is genadeloos, zo blijkt uit nieuwe details. Hij gebruikt rauw vlees om de katten in een val te lokken en als hij ver genoeg van huizen en veiligheidscamera’s is, knuppelt hij hen dood met een stomp voorwerp. Vervolgens snijdt hij “met chirurgische precisie” het hoofd en de staart af met een mes. Als er tijd genoeg is, verwijdert hij ook de organen en het bekken. En vervolgens exposeert hij de dieren voor hun eigenaars.

Hij laat ze bijvoorbeeld achter onder hun slaapkamervenster of op hun wagen. En soms neemt hij de karkassen mee om enkele dagen later terug te keren en ze vol in het zicht uit te spreiden, in een park of een speeltuin. Volgens experts is het een kwestie van tijd voor de beul zijn eerste menselijke slachtoffer maakt. En dan is er nog veel meer gruwel op komst, want de dader werd al vergeleken met Jack the Ripper omwille van de methodische manier waarop hij zijn misdaden plant. (lees heronder verder)

“Er is een aangetoonde link tussen dierenbeulen en seriemoordenaars”, aldus Andy Collins van de Metropolitan Police, die het onderzoek naar de kattendoder leidt. “De dader krijgt een vorm van voldoening van zijn daden en we maken ons zorgen dat die gaat verminderen met de tijd. En dat hij dan zijn actieterrein zal verleggen naar mensen, in de eerste plaats vrouwen en kinderen.”

Gruwel

De eerste feiten die aan de dader gelinkt kunnen worden, dateren van eind 2015 en hij is zijn gruwel nog lang niet moe zo blijkt. De jongste maand worden bijna dagelijks aangiftes gedaan van gedode katten. En ook vossen en konijnen blijken niet veilig. Zijn actieterrein lijkt zich ook uit te breiden, van het zuiden van Londen naar het hele Verenigd Koninkrijk. Want de unieke manier waarop hij katten doodt, werd onder meer ook vastgesteld bij feiten in Manchester, Sheffield en Birmingham.

Door het toenemende aantal feiten heeft de politie afgelopen weekend een waarschuwing uitgestuurd naar eigenaars van katten, met de raad om de dieren ’s nachts binnen te houden. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © RV

“De psychologische impact op de eigenaars van de dieren is immens”, zegt Mick Neville, een gepensioneerd rechercheur van de Met. “Mensen kunnen er mentaal een litteken aan overhouden dat ze de rest van hun leven niet meer kwijtraken. Wie een dier opzettelijk en zonder enige reden verwondt of doodt, loopt een grote kans een psychopaat te zijn of iemand met een zwaar psychisch probleem.”

Ted Bundy

“Seriemoordenaars zoals Ted Bundy, Ian Brady en de Wurger van Boston begonnen hun ‘carrière’ allemaal met het doden van dieren”, gaat hij verder. “Een Amerikaanse studie toont aan dat dierenbeulen vijf keer meer kans hebben om ook gewelddadige misdrijven te plegen op mensen. We moeten deze dierendoder zo snel mogelijk in de boeien slaan.” (lees hieronder verder)

Volledig scherm Ted Bundy. © Wikipedia

Zelf denkt hij dat de man uit Croydon zelf komt, waar de feiten begonnen. “Het lijkt het epicentrum te zijn van zijn operaties. Hij voelt zich er thuis. Dat hij daar op zondagavond toesloeg, wijst erop dat hij lokaal is en een vrije dag had. Jack the Ripper sloeg ook toe in het weekend en op feestdagen. Het is een rustige buurt met weinig camera’s, de ideale plek voor hem.”

De Londense politie is een onderzoek gestart in samenwerking met de dierenbescherming (RSPCA) en een plaatselijk dierenopvangcentrum (SNARL). Het SNARL was de eerste die opmerkte dat er iets mis was. Het eerste officiële slachtoffer van de dierenbeul was een schildpadkat met de naam Amber. Ze werd opengesneden teruggevonden in een bos in Shirley, vlakbij Croydon.

Staart

“Haar hoofd en staart waren weg en we zagen meteen dat dit niet het werk was van een dier”, klinkt het daar. “Volgens de dierenarts was ze gedood met een stomp voorwerp en dan in stukken gesneden door een mens. Dat gebeurde chirurgisch en precies, met een scherp mes.” (lees hieronder verder)

De dierenbeul zou ook al een paar keer gezien zijn vanuit de verte. Hij wordt omschreven als een blanke veertiger, met kort bruin haar en een pokdalig gezicht. Hij draagt donkere kleding, een rugzak en heeft een zaklamp bij zich. Hij slaat soms ook meerdere keren per nacht toe en altijd in de vroege uren van de ochtend. Hij zou zich verplaatsen met een wagen of een bestelwagen.