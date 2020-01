Dit gebeurt er in 2020 in Brabant (en Nederland en rest van de wereld)

Politie moet ME inzetten in Bre­da-Noord nadat groep jongeren vernielin­gen aanricht

13:05 BREDA - De politie heeft op oudjaarsavond de Mobiele Eenheid (ME) in moeten zetten om de rust terug te laten keren in de wijk Breda-Noord. Een groep jongeren richtte verschillende vernielingen aan in de wijk en de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk.