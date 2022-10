Dier laten inslapen of in quarantaine houden?

De tijd van de trek voor veel dieren is dan ook weer aangebroken. Grote groepen zwanen en andere watervogels verzamelen op grote waterplekken, waarvandaan ze met z’n allen weer op hun lange weg naar warmere oorden gaan.

Quote Dieren die normaal solitair leven, groepen nu samen voor bescher­ming tegen kou, wind en roofdieren

Vogelgriep

Niet gek dat we dan nu ook weer meer horen van de vogelgriep, die nooit weg is geweest het afgelopen jaar maar wel weer aan het opwakkeren is. De vogels zoeken elkaar nu eenmaal weer op. Dieren die normaal solitair leven, groepen nu samen voor bescherming tegen kou, wind en roofdieren. Zeker in koude nachten zitten de individuele dieren zo dicht op elkaar in zo’n groep, dat je ze bijna niet afzonderlijk kunt tellen. De verspreiding in zo’n groep gaat dan ook razendsnel, waardoor ook wij weer meer merken van het vervelende virus.

Opvangen hebben het er moeilijk mee. Alle strenge quarantainemaatregelen waar we ons aan moeten houden om ervoor te zorgen dat verdere besmetting van de vogels in de opvang, maar ook van de mensen niet mogelijk is.

Quote Heeft dit dier vogelgriep of zijn deze symptomen van een andere ziekte of een trauma

Lastig dilemma

Het is een lastig dilemma waar we mee worden geconfronteerd: heeft dit dier vogelgriep of zijn deze symptomen van een andere ziekte of een trauma? Gaan we dit dier in quarantaine houden met risico op besmetting van de rest van de opvang ondanks de strenge hygiënemaatregelen die we nemen? Of laten we dit dier inslapen om het risico te vermijden, met in ons achterhoofd de kennis dat dieren best op kunnen knappen van het virus?

Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met de stijging van de gas en energieprijzen, wat het er niet makkelijker op maakt. Gelukkig kunnen we het tot nu toe nog redden, soms met de hulp van andere opvangcentra. Hopelijk blijft dat zo en kunnen we zo de dieren in Nederland blijven helpen.