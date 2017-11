Deze vier dingen zijn strafbaar als je pikante foto's stuurt

Jij bent 14 en die leuke jongen uit je klas is 15. Je hebt al een paar keer geflirt maar je weet nog steeds niet of hij je wel leuk vindt. Dus maak je op een dag een foto van jezelf in je mooiste string en die stuur je hem via Whatsapp. Je krijgt even later een foto van hem, zonder boxershort. Dat is toch niet strafbaar?

Nou, eigenlijk wel. Alle seksueel getinte afbeeldingen waar minderjarigen op staan zijn volgens de wet kinderporno. En het maken, verspreiden of bezitten van kinderporno is strafbaar. Dus ja, het meisje uit dit voorbeeld en haar vriendje zijn allebei formeel strafbaar. Maar de wetgever is niet gek. Als het gaat om twee pubers die vrijwillig een beetje flirten wordt er niemand vervolgd.

Maar waar ligt dan de grens tussen een onschuldig experiment en strafbare sexting? Politie en justitie maakten vorige week bekend waar ze op letten als het gaat om pikante beelden van minderjarigen.

1 – Dwang

Elke pikante foto of video die niet vrijwillig wordt gemaakt is strafbaar. Er zijn veel manieren om iemand te dwingen zo’n foto te maken tegen zijn of haar zin. Door geld te bieden bijvoorbeeld, of door te dreigen met pesten, met geweld, of dreigen een geheim te verklappen. Wat ook strafbaar is: stiekem filmen of fotograferen, bijvoorbeeld na het sporten. Dat gebeurt immers ook zonder toestemming van het slachtoffer.

2 – Leeftijdsverschil

Als een van beide partijen 23 jaar of ouder is en de ander minderjarig, is het uitwisselen van foto’s strafbaar. En ook als het gaat om jongeren tussen 12 en 23 die meer dan vijf jaar van elkaar verschillen. Bovendien geldt de strafbaarheid altijd als er een kind onder de 12 bij betrokken is. De wetgever gaat er van uit dat er in al die gevallen geen sprake kan zijn van gelijkwaardigheid van de partijen en dat er dus sprake is van dwang.

3 – Verspreiding

Als een meisje je een pikante foto stuurt wil je daar graag over opscheppen. Dus laat je die aan je vrienden zien. Die zijn enthousiast en vragen om hem door te sturen. Dat lijkt onschuldig maar het is strafbaar. Zij heeft immers geen toestemming gegeven om de foto aan anderen te laten zien en al helemaal niet om de foto te verspreiden. Want als een van die vrienden de foto online zet kan iedereen hem zien. Ook pedofielen, ook de ouders van het meisje, ook de baas van de supermarkt waar ze werkt. De gevolgen zijn niet te overzien. En dat wordt jou als verspreider van de foto aangerekend, ook al had je op zich geen kwade bedoelingen.

4 - Motief

Verspreiding is dus al strafbaar als je alleen maar een beetje wilde opscheppen tegenover je vrienden. Maar als je daar een gemene reden voor had is dat extra strafbaar. Bijvoorbeeld als je een foto verspreidt als wraak omdat ze het uitgemaakt heeft. Of om te pesten, of om er geld aan te verdienen.