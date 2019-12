Deze verhalen brachten een glimlach op ons gezicht in 2019

Djordjhy gaat langs deuren voor lege flessen, net zo lang tot hij miljonair is

Een bijzondere verschijning ging in november van deur tot deur in de Tilburgse wijken. Djordjhy Alfaisi (38) - in het dagelijks leven conciërge op het Schakelcollege - zamelde plastic statiegeldflessen in om zo miljonair te worden. Zijn boodschap: je kan alles bereiken wat je wil. ,,Soms doet iemand chagrijnig de deur open, maar met een brede lach weer dicht. Dat geeft me zo’n geweldig gevoel.” Uiteindelijk zamelde hij honderden flessen per dag in. Miljonair is hij nog niet, maar: ,,Wat er ook gebeurt, ik ga door!”