Deze Brabantse plaatsen bezocht de koninklijke familie tijdens Koninginnedag

Het is nu een jaar geleden dat de koninklijke familie Tilburg bezocht tijdens Koningsdag. Het was de vierde Koningsdag voor de Koning en zijn familie.

Het was echter niet de eerste keer dat de koninklijke familie Brabant bezocht. Toen prinses Beatrix nog koningin was, deed ze onze provincie vier keer aan op 30 april.

Na dertig jaar Koninginnedag te hebben gevierd op de verjaardag van Koningin Juliana, besloot de kersverse Koningin Beatrix in 1980 om het roer om te gooien. De datum - 30 april - bleef weliswaar hetzelfde, maar ze wilde het vieren in 'nieuwe stijl'. Geen defilés meer voor paleis Soestdijk, maar de familie trok het land in. Naar het volk toe in plaats van dat het volk naar hen moest komen.

1981: Breda

Breda ontving, samen met de Zeeuwse plaats Veere, de koninklijke familie als eerste. Beatrix en haar familie maakten kennis met de verschillende lokale feestgebruiken en de NOS deed verslag. De onlangs overleden journalist Dick Passchier stelde met een loopmicrofoon vragen aan de drie zonen van de Koningin.

Maar zoals ook op de beelden te zien is, was het niet alleen feest. Voorafgaand aan het bezoek arresteerde de politie 148 jongeren. Ze zouden in het bezit zijn van boksbeugels, kettingen, stokken en molotovcocktails.

Het land verkeerde destijds in een economische crisis en de jongeren lieten vooral hun ongenoegen blijken over de ME, marechaussee, overheidsterreur, woningnood, kernenergie en bezuinigingen. Dat was ook op uitgedeelde pamfletten te lezen. De PSP had posters afgedrukt met: Breda Oranjestad? Mag ik even overgeven?

Die dag waren er verschillende opstootjes in de stad waarbij het in de Karnemelkstraat echt uit de hand liep, met een charge van de ME voor het politiebureau tot gevolg. Later in het jaar leidde dat tot demonstraties 'tegen politiegeweld' in Breda en de rest van het land.

Volledig scherm Demonstratie tegen politiegeweld na de rellen op de eerste Koninginnedag van Beatrix in Breda. © De Stem/Johan van Gurp

1986: Deurne

Op de zesde Koninginnedag van Beatrix in 1986 waren Deurne en het Limburgse Meijel aan de beurt. De koninklijke familie arriveerde met de koninklijke trein op station Deurne. Daar werden ze begroet door burgemeester Ton van Genabeek en Dries van Agt, toen nog Commissaris van de Koningin. Prins Willem-Alexander kon er op die dag niet bij zijn vanwege andere verplichtingen.

Na een vendelgroet met vlaggen van de vier gildes werd de tocht voortgezet per open koets, bereden door vierspankampioen en tevens directeur van het hippisch centrum in Deurne Tjeerd Velstra. Op het plein voor gemeenschapshuis De Vierspan bezocht de familie kinderspelen. Daarna ging de tocht te voet verder door Harmoniestraat en Martinetstraat naar de Markt, waar folkloristische optredens plaatsvonden. In onderstaande reconstructie van EDtv is te zien hoe dat ging.

Na een korte onderbreking van het programma in het gemeentehuis aan de Markt werd de tocht per auto vervolgd via de Raadhuisstraat, Martinetstraat en Liesselseweg via de dorpen Liessel en Neerkant naar Meijel, waar het tweede deel van het programma plaatsvond.

Volledig scherm Op koninginnendag 1996 kwam koningin Beatrix aan in St Maartensdijk op het Zeeuwse Tholen.

1996: Bergen op Zoom

Tien jaar later was het weer de beurt aan Brabant en Zeeland. De koninklijke stoet had in 1996 Bergen op Zoom en Sint-Maartensdijk uitgekozen om de dag te vieren. Prins Willem-Alexander was er dit keer wel bij, hoewel zonder zijn vriendin Emily.

In Sint Maartensdijk (gemeente Tholen) werden oud-Hollandse kinderspelen gespeeld en historische tafereeltjes ten tonele gebracht. In Bergen op Zoom moest het koninklijke gezelschap zich onder meer een weg banen over een met stro bedekte middeleeuwse markt, is in de Volkskrant te lezen. Uiteraard werd de welbekende Peperbus opperbest aangekleed voor het koninklijke bezoek.

Op de Grote Markt van Bergen op Zoom constateerde burgemeester Ans van den Berg, dat de stad de herinnering aan Koninginnedag 1996 nog lang zal koesteren. Zo is in Trouw te lezen: ,,Maandenlang zijn velen in onze stad in de weer geweest om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Dat hebben we graag en met liefde gedaan. Enerzijds uit oprechte genegenheid, anderzijds uit diep respect voor de manier waarop u vorm en inhoud geeft aan een modern koningschap.”

Hierna nam de beroemde stadstoren de 'Peperbus' het woord. 'Vastgenageld als hij was, kon hij de koningin niet begroeten' en daarom 'knipoogde' hij naar haar, via een ingenieus mechaniek.

Volledig scherm Koningin langs de haven in Woudrichem. © Hans Roest

2007: Woudrichem en Den Bosch

De vierde en laatste keer dat Koningin Beatrix Koninginnedag in Brabant vierde was in 2007. Toen werden Woudrichem en Den Bosch aangedaan. Een groot deel van de familie was aanwezig. Alleen prinses Máxima ontbrak; zij was thuis gebleven bij haar pasgeboren dochter prinses Ariane.

De familie begon haar bezoek in Woudrichem waar zeven actieve Oranjeverenigingen gehuisvest zijn. De gemeente had samen met de verenigingen alle activiteiten rondom het bezoek georganiseerd.

Daarna ging de stoet door naar de hoofdstad van de provincie voor een viering met een historisch karakter, te beginnen met een rondvaart langs de stadsmuren in Het Bossche Broek. Op die plek werd een link gemaakt naar het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Een gespeelde Frederik Hendrik heette het gezelschap welkom in de door hem veroverde stad. Na de rondvaart over de Binnendieze ging de koninklijke familie aan wal.