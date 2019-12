Deze Brabantse dieren stalen onze harten in 2019

Man neergesto­ken tijdens grote vechtpar­tij in centrum Breda

10:56 BREDA - Op de Haagdijk in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij uitgebroken tussen een grote groep jongeren. Daarbij is 32-jarige man vermoedelijk neergestoken. Dat meldt de politie. Het was het tweede grote incident in één nacht: even daarvoor werd er geschoten op de Reigerstraat.