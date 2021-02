Dertien ME’ers hebben corona na rellen in Oost-Brabant, 43 agenten in quarantaine

Eén van de agenten die als ME'er werd ingezet tijdens de ongeregeldheden was Frans Luijten. Dit deed hij naast zijn reguliere politiewerk. Op Instagram plaatste hij dat hij besmet is geraakt tijdens die rellen. Inhoudelijk wil hij verder niet hierop reageren. ,,Frans heeft lichte gezondheidsklachten, net als zijn gezin,” laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten. Waar Luijten exact werd ingezet wil hij niet zeggen.

Voorrang op vaccin

Of de dertien ME’ers tijdens de rellen besmet zijn geraakt, via bijvoorbeeld een arrestant, is dus niet bekend. Volgens de politiewoordvoerder lopen ME’ers extra risico op een besmetting tijdens hun werk. ,,Zij werken altijd in groepen en in veel situaties is afstand niet te hanteren.”