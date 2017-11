Denk aan Seedorf, Barry. Die haperde altijd op de penaltystip

Duizend kilo cocaïne tussen fruit gevonden in Oudenbosch, zes mannen aangehouden

14 november OUDENBOSCH – In een loods aan de Industrieweg in Oudenbosch is dinsdag in een koelvrachtwagen duizend kilo cocaïne gevonden. De cocaïne, met een straatwaarde van ongeveer 25 miljoen euro, was verstopt in een partij fruit.