Debat Tuf ging als nachtkaars uit

DONGEN - Je zou verwachten dat een kwestie als die rond het omstreden Dongense bedrijf Tuf Recycling lokale politici uitdaagt tot het kruisen van de degens, tot het voeren van een vlammend debat. Niets van dat alles. In de raadszaal ging het debat over Tuf donderdagavond als een nachtkaars uit.

ANALYSE

Dat zal voor de vele belangstellenden in het gemeentehuis een flinke domper zijn geweest. Tot ver buiten de eigenlijke raadszaal werden er stoeltjes bijgezet voor het publiek. Met de brand op 11 oktober in het achterhoofd waren de verwachtingen bij het publiek hoog gespannen. De brand bij Tuf brak nota bene uit op de dag dat de gemeenteraad over het bedrijf zou vergaderen. Die vergadering werd afgelopen donderdag ingehaald.

Vergunning

Het door D66 en het CDA aangevraagde interpellatiedebat draaide vooral om de aan Tuf verleende vergunning. Burgemeester Starmans zei dat die vergunning bedoeld was voor het schoonmaken van de kunstgrasmatten en niet voor het recyclen. Dat het met het laatste niet wil vlotten bij Tuf deed met andere woorden niet ter zake. De verleende vergunning kon niet zomaar weer worden ingetrokken.

Strikt juridisch gezien kan Starmans heel goed gelijk hebben, maar dat de grasmatten niet worden gerecycled leidt nu juist tot grote problemen. De matten stapelen zich op waardoor er mogelijk sprake is van milieuverontreiniging. In ieder geval overtrad Tuf de regels bij op het buitenterrein opstapelen van de matten.

Escalatie

Gelet op het feit dat het al sinds de vestiging van Tuf in Dongen was het onrustig aan de Vierbundersweg was een escalatie te verwachten. Die kwam nu onverwachts met de grote fik dat het bedrijf deels in de as legde.

Dat rechtvaardigt de vraag of de gemeente Dongen niet eerder had kunnen en moeten ingrijpen bij Tuf. Een overtuigend antwoord op die vraag bleef donderdag uit. Starmans meent dat gezien de wettelijke voorschriften niet eerder kon worden gegaan tot een sluiting van Tuf. Toch was het interessant geweest om te kijken hoe een rechter over de kwestie had geoordeeld. Niet geschoten is altijd mis.

Bestuursdwang

Hoe dan ook blijft het gedoe rond Tuf voorlopig aanhouden. De grasmatten liggen er nog altijd. In Nederland is er geen voorziening waar ze effectief verwerkt kunnen worden, zoals Starmans donderdag nog eens benadrukte. Dat is inderdaad een landelijk probleem.