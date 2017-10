De West-Brabantse Week: man gewond nadat hij van ladder getrokken wordt en slepende burenruzie komt voor rechter

Uitgaansgeweld Breda: man slaat bierglas op hoofd kapot

10:14 BREDA - Een 24-jarige man uit Sprundel is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij in een café aan de Visserstraat in Breda een 18-jarige man uit Krabbendijke met een glas op het hoofd geslagen zou hebben.