De slechtste verkiezingsleuzen uit West-Brabant op een rijtje

Vluchtende Roosendaler rijdt zich klem in binnenstad Bergen op Zoom

8:24 BERGEN OP ZOOM - Een 20-jarige man uit Roosendaal die geen zin had in een controle door de politie, sloeg donderdagavond op de vlucht. Hij kende echter de weg in Bergen op Zoom niet en reed zich vast in een doodlopend steegje.