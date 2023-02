De nacht van d’ééwege leut zit vol verrassingen

De eerste onthulling vindt plaats voor Het Markiezenhof. Daar zal aan prins Wannes III het ezelkarreke en de daarbij behorende imposante loopgroep aangeboden worden. Op het ezelkarreke werd prins Nilles I in 1948 ingehaald in het Krabbegat. Nilles I kreeg het toen als statiekoets aangeboden. Het was een ontwerp van Louis Weijts en vervaardigd door Jan van de Kreek. In 1948 mocht er als cadeau de burgemeester voor het eerst weer gemaskerd straatcarnaval worden gehouden. Met de huidige moderne technieken is het mogelijk om 75 jaar later het ezelkarreke opnieuw aan te bieden.