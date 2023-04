De grote brand in de Gertrudiskerk staat centraal in een van de drie Hofzaallezingen in het Markiezenhof

Na een coronastop van twee jaar pakt de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom dit voorjaar de draad van de Hofzaallezingen weer op. Joep Hoeks uit Klundert bijt op dinsdag 25 april in de Hofzaal het spits af met Getemd Vuur . Hoeks heeft zich verdiept in de geschiedenis van de menselijke vuurbeheersing.

Kees Slager

Twee weken later wordt de reeks vervolgd met een lezing van journalist en schrijver Kees Slager uit Poortvliet. Hij gaat dinsdag 9 mei in op de vluchtelingen en evacués die als gevolg van de beschietingen en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Zeeland trokken. ,,In geen enkele andere provincie waren er dat zoveel”, aldus Slager in zijn boek Verjaagd door vuur en water .

De derde en laatste lezing op dinsdag 16 mei gaat over de verwoeste brand in de Gertrudiskerk op 10 april 1972. ,,Een ongewenst heet vuur”, zo noemt restauratiearchitect en architectuurgids Robert Guinée uit Bergen op Zoom zijn lezing. Ook de brand in 2019 van de Notre Dame in Parijs passeert de revue. Oud-burgemeester Pieter Zevenbergen wordt tot slot geïnterviewd over de nasleep van de brand in de Gertrudiskerk.