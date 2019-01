De affaire Huisman, een jaar later: ‘ Ik durfde niets te zeggen, ik lachte het maar weg’

Quote Ik hoop dat meer collega’s iets durven te vertellen. Dadelijk ben ik degene die eruit ligt. Medewerkster gemeente Oosterhout, Intern onderzoek gemeente Oosterhout

,,Dit is de burgemeester, hij heeft de macht. Ik durfde niets te zeggen, ik probeerde het maar een beetje weg te lachen.” Het is half januari 2018. Het gevoel van onveiligheid is groot op het gemeentehuis in Oosterhout. Gemeentesecretaris Paul de Ridder en zijn adjunct Mariska Asmus voeren vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. Het gaat over burgemeester Stefan Huisman en zijn seksuele misdragingen en drankmisbruik. ,,Ik hoop dat er meer collega’s zijn die iets durven te vertellen. Dadelijk ben ik degene die eruit ligt.”

Vijf vrouwelijke medewerkers verklaren uiteindelijk dat ze betast zijn, drie van hen tijdens de kerstborrel. Niemand doet aangifte. Als Huisman op 26 januari 2018 geconfronteerd wordt met de kwestie, neemt hij direct ontslag. In de weken daarna ontwikkelt zich een politiek drama, het grootste in de geschiedenis van Oosterhout. Steeds meer verhalen komen boven water. Zo blijken er in Huismans beginperiode al signalen te zijn geweest van drankmisbruik. Minstens één keer wordt hij gewezen op zijn gedrag naar vrouwen. Die zouden zich ‘oncomfortabel voelen’ in zijn omgeving. Toch herbenoemt de gemeenteraad hem.

Volledig scherm Bladzijde uit het interne onderzoek van gemeentesecretaris Paul de Ridder. Ondanks een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is het merendeel van de tekst onleesbaar gemaakt. © Intern rapport gemeente Oosterhout Het interne onderzoek van de Oosterhoutse gemeentesecretaris Paul de Ridder blijft na het vertrek van Huisman strikt geheim. BN DeStem heeft nu, één jaar na dato, via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alsnog inzage gekregen in de vertrouwelijke stukken. Daarin staan verklaringen van vijf betrokken vrouwen, drie getuigen en van de wethouders. Veel informatie is weggelakt en dus onleesbaar. Sommige pagina’s zijn compleet zwart gemaakt. Toch schetsen de overgebleven passages een redelijk beeld van de cruciale weken die voorafgingen aan het vertrek van Huisman.

20 december 2017: de kerstborrel

Quote Ik zag dat mijn collega zich ongemakke­lijk voelde en dat snap ik. Medewerker gemeente Oosterhout, Intern rapport gemeente Oosterhout Het is vlak voor kerst, woensdag 20 december, een gezellige boel op de Markt in Oosterhout. De gemeente houdt er zijn jaarlijkse borrel bij de tijdelijke ijsbaan. Het barpersoneel heeft het druk, die avond tappen zij alleen al zo’n zevenhonderd biertjes. Ondertussen praten de driehonderd ambtenaren over koetjes en kalfjes, een troubadour loopt rond. Iedereen lijkt het naar zijn zin te hebben.

Lijkt… Later verklaren drie vrouwen dat ze die avond door Huisman zijn betast. Wat hij concreet deed, is weggelakt uit hun verklaringen. BN DeStem schreef eerder dat het vooral om het betasten van borsten en billen zou gaan. In de documenten zegt een van de getroffen medewerkers: ,,Het werd ook opgemerkt door de wethouder dat ik het niet leuk vond. Hij sprak mij er later over aan.” Een getuige over die avond: ,,Ik dacht: ‘O nee, hij doet het nog steeds’. Ik moet de vertrouwenspersoon bellen.” Weer een ander: ,,Ik zag dat mijn collega zich ongemakkelijk voelde en dat snap ik.”

Volledig scherm Gemeentesecretaris Paul de Ridder. © JOHAN WOUTERS Twee wethouders merken dat Huisman dronken is. ,,Ik kon zien dat er bij de burgemeester sprake was van overmatig drankgebruik”, verklaart een van hen. ,,Je kon dat zien aan zijn lopen en zijn doen. Ik vond dit niet passend. De burgemeester dronk baco met veel rum en een klein beetje cola.” Een andere wethouder hoort Huisman met dubbele tong spreken. Hij was niet goed verstaanbaar. De politicus zit met het gedrag in zijn maag, maar denkt dat er ‘erg moeilijk wat aan te doen was’. De burgemeester zei ook nog iets over ‘hiërarchie’.

16 januari 2018: het onderzoek

Quote Dit gebeurde niet alleen bij mij, maar bij meerdere mensen. Medewerker gemeente Oosterhout, Intern rapport gemeente Oosterhout Gemeentesecretaris Paul de Ridder is net terug van vakantie als de wethouders op 16 januari naar hem toe komen. Of hij een vooronderzoek wil instellen naar burgemeester Huisman. Er zijn dan al twee signalen van medewerkers binnengekomen. De Ridder stelt een klein team samen, bestaande uit hemzelf, zijn adjunct Mariska Asmus en een medewerker van de afdeling Personeel en Organisatie.

,,Ik ben best overrompeld, best geschrokken. Ik kan de consequenties niet overzien. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn situatie. Ik wil niet de klokkenluider zijn”, vertelt een van de medewerkers. ,,Dit gebeurde niet alleen bij mij, maar bij meerdere mensen”, verklaart een ander. ,,Ik durfde niets te doen. Toch heb ik het nu verteld, omdat het straks misschien bij een ander gebeurt die niet voor zichzelf durft op te komen. Dit gaat te ver.” Weer een ander: ,,Ik dacht op dat moment dat ik de enige was die dit is overkomen. Als ik alleen was, dan had ik geen casus.”

Uit een geheim overleg met de wethouders blijkt dat een van hen de burgemeester al eens had laten weten dat hij veel te dicht op een vrouwelijke gast stond. ,,Hij gaf aan dat hij zich dat niet gerealiseerd had en dat hij louter goede bedoelingen had”, zegt de wethouder. ,,Blijkbaar heeft dit aanspreken niet geleid tot ander gedrag.”

Quote Waarom houd je als gemeente zo’n man de hand boven het hoofd? Medewerker gemeente Oosterhout, Intern rapport gemeente Oosterhout Een van de ambtenaren is teleurgesteld: ,,Er zijn veel mensen die het bijzonder vinden dat de burgemeester nog niet is aangesproken op zijn gedrag. Waarom houd je als gemeente zo’n man de hand boven het hoofd?”

26 januari 2018: de confrontatie

Het is vrijdagochtend 26 januari. De gemeentesecretaris en vier wethouders zitten in de auto naar Commissaris van de Koning Wim van de Donk in Den Bosch. Een dag eerder kregen de wethouders de resultaten van het onderzoek te zien. Vijf vrouwen, drie getuigen. Ze eisen actie.

Na het gesprek op het provinciehuis nodigen de wethouders Huisman uit voor een gesprek. Die middag loopt de burgemeester, net terug van vakantie, het stadhuis binnen. Hij twijfelt niet als hij wordt geconfronteerd met het onderzoek. Hij legt direct zijn ambt neer. ‘s Avonds gaat een persbericht rond. Huisman verdwijnt van de radar.