Dan vraag je je toch af wanneer de gendarme extra mannetjes en vrouwtjes naar de cross moet sturen om een volksopstand te voorkomen

IS-kindsoldaat: Ik weet niet hoeveel mensen ik gedood heb. Mijn wapen was maar een kalasjnikov

20:02 Zijn naam is Mohammed, hij is 14 jaar oud. Als een van de 'welpen van het kalifaat' maakte hij deel uit van een elitegroep van kindsoldaten van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). VTM Nieuws-oorlogsjournalist Robin Ramaekers sprak met de jongen in Syrië.