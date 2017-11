Crèche en kinderopvang populair bij Brabantse ouders

KaartETTEN-LEUR - Het aantal kinderen tot vier jaar dat naar een crèche of kinderdagverblijf gaat, is in een jaar tijd met acht procent gestegen. Ook in Brabant maken ouders graag gebruik van deze vorm van kinderopvang, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijna 54 procent van de Nederlandse jonge kinderen ging vorig jaar naar een crèche of kinderopvang, dertien procent ging naar een gastouder. Dat het aantal kinderen in de dagopvang stijgt, is volgens het CBS deels te verklaren doordat peuterspeelzalen veranderen in kinderopvanglocaties.

In zeventig Nederlandse gemeenten gaan minimaal zeven op de tien kinderen naar een crèche of kinderopvang. Het valt op dat het hier voornamelijk gaat om gemeenten in de Randstad, Gelderland en Brabant.

West-Brabant

Uitschieter in West-Brabant is de gemeente Alphen-Chaam, waar 71,6 procent van alle kinderen tot vier jaar naar een crèche of kinderdagverblijf gaat. In Roosendaal is dat percentage het kleinst, daar gaat 41,2 procent naar een crèche en kinderopvang. In West-Brabant is opvang bij een gastouder het meest populair in de gemeente Baarle-Nassau, daar gaat 31,7 procent van de jonge kinderen naar een gastouder. In Bergen op Zoom zijn ze er minder dol op: daar is het percentage slechts 7,9 procent.

Het CBS bracht in kaart voor hoeveel kinderen vorig jaar kinderopvangtoeslag werd gegeven. Het gaat om kinderen die werden opgevangen in de dagopvang: opvang in een crèche, bij een gastouder of kinderdagverblijf. De peuterspeelzaal valt hier niet onder, aangezien daar geen kinderopvangtoeslag wordt gegeven.